Авиакомпания-лоукостер Ryanair объявила о распродажи со скидкой до 20% за билеты на все украинские направления. Минимальные цены вылета из Киева и Львова начинаются от 10 евро в одну сторону.

Об этом сообщает портал avianews.

Период путешествий – до 30 ноября 2018 года. Период бронирования – до 22 апреля 2018 года. По данным журналистов, всего на продажу будет выставлен миллион билетов.

Минимальные цены на рейсы из Киева в одну сторону:Варшава – от 20 евро

Вроцлав – от 20 евро

Гданьск – от 10 евро

Краков – от 20 евро

Познань – от 10 евро

Берлин – от 22 евро

Братислава – от 21 евро

Барселона – от 31 евро

Вильнюс – от 21 евро

Лондон (Станстед) – от 20 евро

Стокгольм (Скавста) – от 20 евро

Минимальные цены на рейсы из Львова в одну сторону:

Дюссельдорф (Веце) – от 21 евро

Мемминген – от 10 евро

Краков – от 22 евро

Варшава – от 10 евро

Лондон (Станстед) – от 20 евро

23 марта крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair официально заявила об открытии рейсов из Киева и Львова.

Как сообщала "Страна", Wizz Air открыл полеты из Харькова. В июне лоукстер будет осуществлять рейсы из Харькова в Катовице, а в ноябре - в Вену

Отметим, что министр Омелян хочет строить в Украине по пять аэропортов ежегодно.