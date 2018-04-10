Из Киева и Львова за 10 евро. Ryanair объявила распродажу билетов
Авиакомпания-лоукостер Ryanair объявила о распродажи со скидкой до 20% за билеты на все украинские направления. Минимальные цены вылета из Киева и Львова начинаются от 10 евро в одну сторону.
Об этом сообщает портал avianews.
Период путешествий – до 30 ноября 2018 года. Период бронирования – до 22 апреля 2018 года. По данным журналистов, всего на продажу будет выставлен миллион билетов.
Минимальные цены на рейсы из Киева в одну сторону:Варшава – от 20 евро
Вроцлав – от 20 евро
Гданьск – от 10 евро
Краков – от 20 евро
Познань – от 10 евро
Берлин – от 22 евро
Братислава – от 21 евро
Барселона – от 31 евро
Вильнюс – от 21 евро
Лондон (Станстед) – от 20 евро
Стокгольм (Скавста) – от 20 евро
Минимальные цены на рейсы из Львова в одну сторону:
Дюссельдорф (Веце) – от 21 евро
Мемминген – от 10 евро
Краков – от 22 евро
Варшава – от 10 евро
Лондон (Станстед) – от 20 евро
23 марта крупнейшая бюджетная авиакомпания Европы Ryanair официально заявила об открытии рейсов из Киева и Львова.
Как сообщала "Страна", Wizz Air открыл полеты из Харькова. В июне лоукстер будет осуществлять рейсы из Харькова в Катовице, а в ноябре - в Вену
Отметим, что министр Омелян хочет строить в Украине по пять аэропортов ежегодно.