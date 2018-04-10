Адвокаты арестованного капитана крымского рыболовецкого сейнера "Норд" Владимира Горбенко добились, чтобы их подзащитного перевели в более комфортабельную камеру с телевизором в ИВС. Об этом пишет издание КП.

По данным издания, залог в размере 78 тысяч рублей за арестованного по уголовной статье капитана был внесен еще в пятницу, 6 апреля. Но справку о прохождении денег получить не удалось из-за трехдневных пасхальных выходных. Не исключено, что сегодня Горбенко освободят из-под стражи.

"В воскресенье мы со вторым адвокатом приехали к подзащитному, привезли куличи. Праздник все-таки, хоть и омраченный. Заодно добились, чтобы Владимира Николаевича перевели в более комфортную камеру, с телевизором. Ранее он не судим, статья не тяжкая, поэтому сидит один: бетонные стены, прикрученные к полу кровать и стул, небо в клеточку. Подъем и отбой не по расписанию, это же не колония. Раз в день на 20 минут выходит на прогулку, питание трехразовое. На завтрак, обед и ужин перловка", - рассказал адвокат Дмитрий Щербина.

В передачку для капитана адвокаты собрали краковскую колбасу, чай, оливки, булочки. Привезли свежую одежду, лекарства, мыло, салфетки.

Адвокаты заявляют, что намерены обжаловать решение украинского суда об аресте и даже грозят Европейским судом.

Если Горбенко освободят и разрешат свободно перемещаться по Украине, окончания следствия он будет ждать в Мелитополе, в доме двоюродного брата - военного пенсионера.

Ранее "Страна" писала о том, что Киев не давал разрешения на возвращение экипажа сейнера "Норд" в Крым.

Также мы сообщали, что появилось видео разговора пограничников с российскими дипломатами, которые вывозили экипаж сейнера "Норд".