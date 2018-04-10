В эту субботу, 14 апреля, болельщиков ждет украинское классико. Донецкий Шахтер сыграет против киевского Динамо. Практически на кону матча - судьба первого места в чемпионате Украины и прямой путевки в Лигу чемпионов.

А вот капитан Динамо, полузащитник Виктор Цыганков, может обновить клубный рекорд. Он повторил достижения Максима Шацких и Ринкона, забив в шести матчах кряду. У Виктора Цыганкова есть шанс превзойти их, передает портал Команда №1.

Шесть матчей подряд с забитыми голами - это повтор клубного рекорда в чемпионате Украины. Первым такой цикл выдал Максим Шацких, вторым - Диего Ринкон. У Цыганкова есть шанс их обогнать. Хотя в Харькове, в поединке с Шахтером, это сделать будет непросто.

Виктор Цыганков начал свою результативную серию в УПЛ 18 февраля и пока не желает останавливаться. Он по разу расписался в воротах Олимпика (1:0), Вереса (1:3), Зари (3:2), Ворсклы (4:0), Мариуполя (3:2) и вновь Зари (4:0).

Ранее "Страна" сообщала, что в день матча Шахтер - Динамо в Харькове будут усилены меры безопасности.