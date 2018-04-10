Сегодня, 10 апреля, на Крещатике в Киеве завершают демонтаж новогодней иллюминации. Украшения провисели на главной улице столицы 137 дней.

Об этом сообщает "Информатор".

КП "Киевгорсвет" завершает разборку новогодних гирлянд. Коммунальное предприятие уже начало работу по проверке на пригодность городской иллюминации, устранение неисправностей и подготовку к новогоднему сезону 2018-2019.

Спецтехника с самого утра перекрывает одну полосу движения на центральной улице, передвигаясь к центру по мере демонтажных работ.

Это не затрудняет движение транспорта, но стоит быть внимательнее на дороге.

Фото: kiev.informator.ua

Напомним, ранее "Страна" сообщала, что праздничную гирлянду установили в пятницу, 24 ноября. В субботу, 25 ноября, она уже вовсю засветилась.

Как сообщала "Страна", из-за ДТП на Крещатике с утра затруднено движение.