Украинские тепличные комбинаты резко повысили цены на огурцы. Об этом сообщается в данных "АПК-Информ: овощи и фрукты".

По информации аналитиков, существенное подорожание не остановило даже присутствие на рынке огурцов из Турции и Польши.

Так, сегодня украинским хозяйствам удается отгружать гладкий огурец по 48-52 грн/кг, что на 20-24% дороже, чем неделей ранее. Огурец колючих сортов поступает в продажу по 68-72 грн/кг. Таким образом, за неделю эта продукция стала дороже в среднем на 55%.

Такой ценовой тренд эксперты объясняют сразу несколькими причинами. Прежде всего, удорожанию способствует заметное увеличение спроса всех категорий покупателей перед праздничными выходными. Кроме того, поддержку ценам на местный огурец оказывает существенное удорожание импортной продукции, цены на которую за неделю выросли в среднем в 1,5 раза.

В результате на данный момент украинский тепличный огурец стоит в 1,7-2 раза дороже, чем в начале апреля 2017 г. Однако многие участники рынка не исключают, что уже на следующей неделе в этом сегменте стоит ожидать не менее резкого ценового снижения.

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