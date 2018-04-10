Введение в Украине налога на выведенный капитал вместо налога на прибыль пока неприемлемо из-за риска потери налоговых поступлений. Об этом заявил ведущий экономист представительства Всемирного банка в Украине, Беларуси и Молдове Фарук Хан на пресс-конференции, сообщает Интерфакс-Украина.

"Большинство стран облагает налогами корпоративную прибыль и только некоторые перешли к налогообложению распределенной прибыли. При этом во время такого перехода многие из этих стран потеряли существенную долю доходов от налогообложения прибыли. Такая потеря сейчас недопустима для Украины", - заявил эксперт.

Кхан обратил внимание на то, что в ближайшей перспективе Украине понадобятся значительные объемы финансирования для обслуживания внешних обязательств и покрытия фискальных потребностей.

"В такой ситуации Украине нужно сохранить уровень налоговых поступлений", - отметил он.

Напомним, МВФ настойчиво рекомендовал Администрации президента не вносить на рассмотрение Верховной Рады законопроект о замене налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Ранее "Страна" писала о том, что МВФ причислил Украину к странам с рыночной экономикой.