10 апреля из Качановской исправительной колонии (№54) после 20 лет заключения вышла на свободу приговоренная еще в 2005 году к пожизненному сроку лишения свободы Любовь Кушинская. Об этом на своей странице в соцсети сообщает Северо-Восточное межрегиональное управление по вопросам исполнения уголовных наказаний.

"Осужденная отбывала наказание в секторе среднего уровня безопасности учреждения, в котором содержатся осужденные к пожизненному лишению свободы. Любовь Кушинськая стала первой женщиной в Украине, осужденной к пожизненному лишению свободы, которую помиловал президент»,- говорится в сообщении.

Фото: facebook.com

Напомним, в 2005 году Апелляционный суд Львовской области приговорил предпринимательницу Кушинскую к пожизненному заключению за убийство 38-летнего бизнесмена Ярослава Дроджаля и его 61-летнего тестя Ореста Цинковского во Львове в 1997 году. Вместе с бизнес-вумен на 15 лет лишения свободы был осужден и ее сообщник Андрей Манько. Оба осужденные виновными себя так и не признали.

В правоохранительных органах считали, что Любовь Кушинская совершила преступление, чтобы завладеть квартирой одного из убитых. Сама обвиняемая заявила, что ее подставили высокопоставленные работники правоохранительных органов и юстиции, чтобы не возвращать ей долг в несколько сотен тысяч долларов.

1 марта 2018 года стало известно, что Любовь Кушинскую помиловал президент Украины Петр Порошенко. Согласно законодательству, пожизненно осужденный получает право на помилование после отбытия 20 лет заключения.

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