Президент Петр Порошенко обсудил с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в Берлине вопросы миротворческой миссии на Донбассе. Об этом Порошенко заявил на пресс-брифинге в Берлине.

На вопрос журналистов о том, по какому сценарию будут вводиться миротворцы на Донбасс, Порошенко ответил, что миссия ООН должна обладать самыми широкими полномочиями.

"Миссия будет не эскортом для наблюдателей ОБСЕ, а будет полноценной и полномасштабной. Сможет защитить людей, которые живут на оккупированных территориях и приблизить условия безопасности к проведению местных выборов", - сказал Порошенко.

По его словам, миротворцы должны иметь мандат доступа на всю территорию Донбасса, а не только на линии разграничения. Кроме того, они должны взять под контроль ситуацию на неподконтрольном участке границы.

"Остальные вопросы - это вопрос компромисса, который, мы надеемся, будет достигнут", - добавил президент.

Как сообщала "Страна", в мае в Ахене (ФРГ) состоится саммит лидеров ФРГ, Франции и Украины, посвященный размещению на Донбассе миротворцев ООН.