В Сети обсуждают перспективы американского удара по Сирии и возможный ответ России на него.

Вчера вечером Дональд Трамп взял паузу на 24-48 часов для "принятия важных решений" в связи с химической атакой в Восточной Гуте.

Что именно решит Трамп - это и стало предметом обсуждений во всем мире. В памяти еще свеж удар по сирийской авиабазе "Шайрат" в 2017 году - после газовой атаки в провинции Идлиб.

Тогда 59 "Томагавков" нанесли определенный урон и в людях, и в технике - хотя о его размерах объективных данных нет. Поэтому и сейчас от президента США ждут очередной силовой акции.

Впрочем, не исключено, что Москва сделала вывод из событий в Шайрате и усилила ПВО.

Пока же Трамп молчит, началась игра на нервах. Россия уже пообещала ответ США, если те нанесут удар по военным РФ.

"Страна" собрала все сценарии американского "возмездия" и реакции на него РФ.

Что происходит в Сирии сейчас

Паузу пока заполняют интенсивыне военные приготовления. СМИ сообщают о передвижениях американских военных кораблей в районе Восточного средиземноморья.

Так, утверждает CNN, американский эсминец "Дональд Кук", оснащенный крылатыми ракетами "Томагавк", а также системой противоракетной обороны "Иджис", подошел к сирийскому Тартусу, где расположена база материально-технического обеспечения ВМФ России, на расстояние в 100 км.

По данным американской газеты The Wall Street Journal, в ближайшее время к "Дональду Куку" присоединится ракетный эсминец ВМС США "Портер".

Россия, в свою очередь, привела войска в Сирии в повышенную боевую готовность.

Бомбардировщики Су-24 и истребители Су-30СМ с базы Хмеймим ведут постоянное наблюдение за действиями ВМС США в Средиземном море, периодически облетая корабли, пишут израильские СМИ.

"Атака будет по Асаду и только по Асаду"

Журналист Денис Попович считает, что американцы не пойдут на прямую атаку против российских войск в местах их официальной дислокации - это может вызвать глобальную войну.

При этом он считает, что в регионе российские силы теоретически проигрывают военное противостояние с США, у которых рядом находятся мощные авианесущие группировки. Но до это дело пока не дойдет.

"С одной стороны есть два американских флота: 6-й, который оперирует в Средиземном море и 5-й, который оперирует в Персидском заливе и Красном море. Суммарная мощь этих флотов неизмеримо выше, чем то, что способны выставить русские в Сирии. Более того, даже на одном авианосце "Теодор Рузвельт" в Персидском заливе летательных аппаратов может быть размещено больше, чем есть на российской авиабазе Хмеймим в Сирии.

В то же время, Хмеймим, по заявлению МО РФ, оснащен эшелонированной ПВО, куда входят ЗРК большой, средней и малой дальности, что чрезвычайно важно при отражении атак крылатыми ракетами.

Войска Асада, его авиация и система ПРО пренебрежительно слабы. Без помощи России при столкновении с США их вообще можно не брать в расчет.

В случае возможной эскалации американцам важен максимальный эффект при минимуме потерь. То есть даже, одна сбитая КР уменьшит этот эффект, не говоря уже о сбитых самолетах или потопленных кораблях.

Поэтому вероятность удара по Хмеймиму крайне мала, как раз из-за того, что ПВО базы способна отразить налет, хотя и не сможет этого делать сколько-нибудь продолжительное время, из-за ограниченности боекомплекта и сложностей с логистикой и пополнением, которые неизбежно возникнут при конфликте с США в этом регионе. Поэтому, если американцы захотят уничтожить российскую авиагруппировку в Сирии - они это рано или поздно сделают.

Какова вероятность российского ответа? Почти нет сомнений в том, что основным ударным средством будут избраны крылатые ракеты "Томагавк", которые будут запускаться с эсминцев обоих флотов. Пример такого удара мы могли наблюдать при обстреле "Томагавками" сирийской базы Шайрат 7 апреля 2017 года. Тогда стреляли из акватории Средиземного моря. Сбивать только крылатые ракеты русским нет смысла, потому что их у американцев много, а про ограниченность боекомплекта для ЗРК ПВО у русских и сложностях с его пополнением, мы уже говорили.

Поэтому топить нужно сами эсминцы. В Средиземном море у русских есть корабли, способные выполнить такую задачу, но их крайне мало для того, чтобы противостоять 6-му флоту США.

В Персидском заливе таких кораблей у РФ нет. Придется уповать только на авиацию, но самолеты на Хмеймиме не оснащены противокорабельными ракетами. Теоретически, потопить американские корабли могут фронтовые бомбардировщики Су-24, которые есть у россиян в Сирии, но бросать их против палубной авиации без прикрытия - это значит послать их на погибель. Опыт сбитого Су-24 в ноябре 2015 года красноречиво об этом свидетельствует. А возможности истребительного прикрытия у русских в регионе ограничены тем, что стоит на Хмеймиме.

Но у русских есть советские стратегические бомбардировщики Ту-22М3. Это старый, но по прежнему очень опасный имперский ракетоносец, способный нести противокорабельные ракеты. До сих пор они бомбили Сирию с территории РФ. Предположим, какое-то количество этих бомберов перебросят на Хмеймим, хотя мне сложно судить о готовности самой базы для базирования таких машин. Тогда у русских появляется мощный инструмент для нанесения ответного удара по всем направлениям.

Но эти быстрые и мощные самолеты также уязвимы для палубной авиации, поэтому им нужно прикрытие из истребителей. Значит нужно либо многократно увеличивать российскую аваиагруппировку в Сирии, что крайне сложно опять же в плане логистики.

В противном же случае, ответный удар, при общем превосходстве США в регионе, также будет представлять акт из серии "умрите красиво".

Итог - локальное военное поражение России, с вероятным уничтожением сил РФ в регионе, но с большой вероятностью выхода конфликта на более глобальный уровень, потому что на такую пощечину россиянам нужно как-то отвечать. Обмен глобальными ударами сейчас никому не нужен.

Поэтому бомбить будут Асада и только Асада. В этом случае россиянам придется сбивать как раз только крылатые ракеты, потому что атака на эсминцы запустит сценарий "Россия - агрессор", опять же с выходом за локальные рамки.

Наиболее болезненным может быть удар по объектам в Дамаске (еще в начале марта им грозила представитель США в ООН Никки Хейли - ред.). Столица Сирии находится в сфере действия наиболее дальнобойных российских ЗРК С-400, действующих в радиусе до 400 км. Но, во-первых, сбивать КР, как мы уже выяснили, бесконечно нельзя, нужно пополнять БК, а с логистикой, в случае конфликта с американцами, возможны сложности. А во-вторых, применение против роя крылатых ракет только ЗРК С-400 сильно снижает эффективность такого "зонтика".

Чтобы убедиться в этом - почитайте про прошлогодний обстрел Шайрата и последующие вопросы, а почему же хваленые С-400 не смогли эффективно этому противостоять. Ответные объяснения российских экспертов насчет того, что надо бы учитывать кривизну земной поверхности, на самом деле не так уж смешны, как могут показаться. Они отражают суть проблемы, если учесть, что "Томагавк" летит на малых высотах с огибанием рельефа, а РЛС ЗРК не "заглядывает" за горизонт. К тому же побережье Индийского океана в Персидском заливе и Красном море значительно выходит из зоны действия С-400 в принципе.

Таким образом и в этом сценарии неизбежно поражение РФ, правда уже только в медийном плане. Но и это очень болезненно, поскольку покажет неспособность РФ защитить своих союзников".

"США собираются повторить удар 2017 года"

Блогер Борис Рожин, который освещает военную специфику операций РФ в Сирии пишет, что морская группировка США для удара уже собирается.

По его мнению, американцы собираются нанести ракетный удар, аналогичный тому, что был нанесен в 2017 году по сирийскому военному аэродрому Шайрат.

"К утру 10 апреля в Восточном Средиземноморье наблюдается сколачивание группировки для удара по Сирии.

Отмечены:

1. Эсминец "Дональд Кук". Он уже расположен к 100 километрах от Латакии (российской военной базы - ред.) и фактически вышел в район, откуда может эффективно запускать ракеты. Вчера рядом с ним на низких высотах пролетали российские ударные самолеты.



2. Эсминец "Лабун". 8 апреля прошел через Гибралтарский пролив и движется в Восточное Средиземноморье.



3. АПЛ "Джорджия" класса "Огайо - также находится в Восточном Средиземноморье.



4. Кроме того к востоку от Кипра отмечалось присутствие самолета-заправщика Британских ВВС, который может быть задействован при использовании для удара британских самолетов с отдаленных от Сирии баз.

По итогам вчерашнего заседания Россия еще раз предупредила, что нападение на Сирию со стороны США не останется без тяжелых последствий.

Два самолета дальнего обнаружения А-50 в сопровождении 4 истребителей патрулируют воздушное пространство Сирии вдоль западных границ страны. "Аль-Джазира" сообщает о чрезвычайно высокой активности ВКС РФ и ВВС Сирии в сирийском воздушном пространстве за последние сутки.

Пока выглядит так, что США намерены как минимум повторить удар аналогичный тому, чтобы был нанесен по аэродрому Шайрат".

Ранее Wall Street Journal отмечал, что, "по меньшей мере, один ракетный эсминец ВМС США выдвигается к сирийскому побережью". Позже уточнили, что речь о корабле "Портер", который обстреливал Шайрат в 2017 году.

"Никаких признаков подготовки к крупной операции"

Российский сайт "Военное обозрение" проанализировал движение флота США по данным американских военных источников и сделал предположение, что никаких крупномасштабных операций в Сирии США не планируют.

"Официальный сайт 6-го флота США со штаб-квартирой в Неаполе сообщает, что ракетный эсминец "Дональд Кук" 9 апреля покинул кипрский порт Ларнака, где находился с рабочим визитом. Данный факт подтвержден многочисленными сообщениями СМИ, поэтому сомнений не вызывает. В настоящее время "Кук" чисто физически не мог успеть покинуть район Восточного Средиземноморья и, следовательно, находится где-то у берегов Сирии.

Другие эсминцы из постоянного соединения передового базирования ВМС США в испанском порту Рота занимают следующие позиции. Ракетный эсминец "Портер" (принимавший участие в ударе по Сирии в марте 2017 г.) находится с рабочим визитом в порту Шербур на северо-западе Франции, то есть вне зоны оперативной досягаемости территории Сирии. Ракетный эсминец "Карни" 31 марта вернулся в пункт базирования Рота (Испания) после завершения трехмесячного боевого дежурства в зоне ответственности 6-го флота США.

Ракетный эсминец "Росс" (еще один участник прошлогоднего ракетного удара по Сирии) участвует в совместной тренировке с британским флотом, предположительно в районе порта Плимут.

Дислокация авианосцев и амфибийных передовых групп. Согласно данным американского издания "Стратфор", оперативная обстановка по состоянию на 4 апреля с.г. (более поздних данных нет) в морских акваториях на ближних и дальних подступах к Сирии следующая. Авианосцы "Авраам Линкольн" и "Джордж Буш", ранее выходившие на тактическую подготовку в Атлантический океан, вернулись в свои базы. Авианосец "Теодор Рузвельт" находится с визитом в Сингапуре. Авианосцы "Карл Винсон" и "Джон Стеннис" оперируют в составе 7-го флота США в Тихом океане. Других развернутых где-либо в Мировом океане авианосных ударных групп США, по данным "Стратфора", на 4 апреля не фиксируется.

Таким образом, как отмечает издание, в радиусе примерно 5 тысяч морских миль от территории Сирии, если верить указанному изданию, по состоянию на 4 апреля нет ни одной авианосной ударной группы ВМС США.

Кроме того, по данным командования 6-го флота США, единственный штатный корабль данного флота, "Маунт Уитни", выполняющий в случае боевых действий функции штабного корабля управления, в настоящее время находится с визитом в Дакаре (Сенегал) по окончании многонациональных военно-морских учений с рядом африканских стран.

Общий вывод, который делает "Военное обозрение": "если исходить из указанных выше данных, никаких признаков подготовки ВМС США к крупномасштабным боевым действиям против Сирии и, тем более, против вооруженных сил России на сирийском ТВД не фиксируется. Тем не менее, невозможно исключить нахождения в оперативной близости от сирийской территории еще нескольких ракетных эсминцев ВМС США, помимо "Дональда Кука", а также многоцелевых атомных подводных лодок, способных нанести по отдельным сирийским объектам удар ограниченной мощности".

Отметим впрочем, что пока это мнение является, скорее, исключением. Большинство наблюдателей все-таки высоко оценивают вероятность нанесения американцами удара по Сирии.

Ответные действия РФ

Судя по тому, что российские войска приведены в боевую готовность, россияне собираются действительно отвечать на вероятную атаку США. Вопрос только как.

Вариант №1 - перехват ракет. Самый безопасный сценарий, при котором американцы проводят атаку на очередной сирийский объект, а россияне пытаются силами ПВО минимизировать ущерб, сбивая часть ракет (во время недавней атаки израильтян на сирийскую военную базу была уничтожена большая часть ракет - 5 из 8). Затем каждая из сторон отчитывается о победе и инцидент исчерпан.

Пока именно этот вариант выглядит наиболее вероятным и не позволяющим скатиться в более серьезный конфликт.

Однако на этот раз накал противостояния в Сирии и вправду нешуточный: Асад и Москва добивают вооруженную оппозицию и публично унижают США (которые "вписываются" за противников сирийского президента) с каждым взятым городом. Поэтому противостояние имеет тенденцию к ужесточению. Исходя из этого появляются другие варианты развития ситуации.

Вариант №2. "Томагавки" попадают на российские объекты (или на сирийские объекты, где есть представители России) и вызывают жертвы среди солдат ВС РФ - такие, которые нельзя будет скрыть и замолчать. В Москве уже предупредили, что в таком случае будут наносить удары по кораблям, с которых идут ракеты.

Технически, как писалось выше, такие возможности у России есть. Однако трудно предположить дальнейшее развитие событий после того как россияне потопят хотя бы один американский корабль. Это прямой путь к глобальной эскалации.

Поэтому до сих пор непонятно - решится ли на такой жесткий ответ Москва, либо воздержится, несмотря на имиджевые потери от этого.

Вариант №3 Авиаудар по наземным силам США в Сирии. Американские солдаты находятся на северо-востоке Сирии, помогая контролирующим этот регион курдам. Кроме того, американцы есть и на юге - на базе Эт-Танаф. Все эти цели находятся в пределах досягаемости для российской авиации и ракет, их координаты хорошо известны.

Правда, последствия при этом будут такие как и в предыдущем варианте - резкая эскалация противостояния с Вашингтоном.