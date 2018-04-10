Двое украинцев были госпитализированы в результате столкновения электрички и маршрутки на железнодорожном переезде в Крыму.

Об этом сообщает РИА "Новости".

В микроавтобусе были 13 человек, пятеро из них погибли, семеро пострадали.

Один из погибших - водитель маршрутки.

По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения Крыма, трое пострадавших госпитализированы в больницу в Красноперекопске. Двое из них из Украины, один - гражданин России. Двое находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое, один - в травматологии в состоянии средней тяжести.

Фото: МВД Крыма

Фото: МВД Крыма

Фото: МВД Крыма

Фото: МВД Крыма

Медицинскую помощь пострадавшим оказывают в полном объеме независимо от гражданства. Маршрутка принадлежит частному транспортной компании "Браво-Люкс". Ее представитель приезжал на место ДТП.

По предварительным данным российских СМИ, в аварии в Крыму погибли пять человек: Н. Катко, 1937 года рождения, В. Сорокина, 1995 года рождения, Н. Плахина, Е. Чудакаев, 1965 года рождения, и Т. Благодатная, 1948 года рождения.

В свою очередь среди пострадавших семь человек: Т. Рыбак, Б. Мамедов, А. Идес, И. Миронов, А. Булава, Т. Спесивцева, Г. Спесивцев.

Напомним, масштабная авария произошла 8 апреля под Армянском, когда маршрутка "Севастополь-Армянск" выехала на железнодорожные пути перед приближающейся электричкой "Керчь-Армянск". Погибло пять человек.