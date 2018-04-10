Появились подробности смертельного ДТП в Крыму, где электричка протаранила маршрутку
Двое украинцев были госпитализированы в результате столкновения электрички и маршрутки на железнодорожном переезде в Крыму.
Об этом сообщает РИА "Новости".
В микроавтобусе были 13 человек, пятеро из них погибли, семеро пострадали.
Один из погибших - водитель маршрутки.
По сообщению пресс-службы Министерства здравоохранения Крыма, трое пострадавших госпитализированы в больницу в Красноперекопске. Двое из них из Украины, один - гражданин России. Двое находятся в реанимации, их состояние стабильно тяжелое, один - в травматологии в состоянии средней тяжести.
Фото: МВД Крыма
Фото: МВД Крыма
Фото: МВД Крыма
Фото: МВД Крыма
Медицинскую помощь пострадавшим оказывают в полном объеме независимо от гражданства. Маршрутка принадлежит частному транспортной компании "Браво-Люкс". Ее представитель приезжал на место ДТП.
По предварительным данным российских СМИ, в аварии в Крыму погибли пять человек: Н. Катко, 1937 года рождения, В. Сорокина, 1995 года рождения, Н. Плахина, Е. Чудакаев, 1965 года рождения, и Т. Благодатная, 1948 года рождения.
В свою очередь среди пострадавших семь человек: Т. Рыбак, Б. Мамедов, А. Идес, И. Миронов, А. Булава, Т. Спесивцева, Г. Спесивцев.
Напомним, масштабная авария произошла 8 апреля под Армянском, когда маршрутка "Севастополь-Армянск" выехала на железнодорожные пути перед приближающейся электричкой "Керчь-Армянск". Погибло пять человек.