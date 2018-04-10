Под угрозой оказалось присуждение Нобелевской премии по литературе, лауреатами которой с 1911 года стали 114 человек. Как пишет DW, в ближайшие годы может оказаться так, что будет попросту некому решать, кому именно будет вручаться премия, а вместе с ней 8 млн шведских крон (около 777 тыс. евро).

Кризис вызван тем, что сразу три действительных члена Шведской королевской академии, которая называет лауреата, подали в отставку: писатель Клас Остергрен, литературовед Кьелл Эспмарк и историк Петер Энглунд, известный своей книгой о Полтавской битве, переведенной на несколько языков.

Кроме них, прозаик Сара Стридсберг тоже заявила, что думает о том, чтобы выйти из Шведской академии. Если это произойдет, то, как считают шведские эксперты, Академия может оказаться на грани развала или самоликвидации.

Если добавить к нынешним "отставникам" тех членов Шведской академии, которые вышли из нее раньше, то всего остается 12 академиков из 18-ти.

Дело в том, что выбираются они пожизненно, а их места остаются незанятыми до самой их смерти. Только потом они объявляются вакантными, и живущие академики (и только они) решают, кто их займет. Но для, согласно уставу, необходимо большинство в двенадцать голосов. А это значит, что если еще кто-то подаст в отставку, кворум обеспечен не будет.

Вероятность новых отставок весьма реальна. Набирает обороты скандал вокруг известного шведского фотографа и режиссера французского происхождения Жан-Клода Арно. Почти два десятка женщин обвинили его в сексуальных домогательствах. В ходе журналистского расследования выяснилось, что некоторые проекты Арно финансировались из нобелевского фонда. На это требуется, естественно, виза Шведской академии, а одним из ее членов является супруга Арно, поэтесса и драматург Катарина Фростенсон. Более того - оказалось, что она является вместе с мужем совладелицей культурного центра, который получал дотации от Академии, то есть она фактически выплачивала деньги самой себе.

С осени 2017 года, когда появились первые публикации, связанные с Жан-Клодом Арно, Катариной Фростенсон и их клубом, супруги больше не появляются на публике, и в заседаниях Академии Фростенсон участия не принимает. Но друзья у нее там остались. В прошлый четверг вопрос о пребывании ее в Шведской академии был поставлен на голосование, но большинство академиков проголосовало против. Именно этим объясняется массовая отставка членов Шведской академии.

В ближайшие дни ее секретарь, литературный критик Сара Даниус должна встретиться с королем Швеции, который официально является "верховным опекуном" Академии. Шведская академия не первый раз становится объектом критики. В первую очередь, речь шла о неудачном или даже о необъективном выборе нобелевских лауреатов. Одни упрекают Академию в том, что она игнорирует "настоящих" писателей, отдавая предпочтение "политкорректному" выбору малоизвестных авторов, например, из Африки.

Другие, наоборот, вменяют ей в вину то, что академики слишком часто выбирают представителей англоязычной литературы. Третьи недоумевают, почему премию, вопреки завещанию Нобеля, присуждают тем, кто писателями не является, например, Бобу Дилану или Дарио Фо.

Ранее"Страна" писала о том, что в США госпитализировали лауреата Нобелевской премии по химии, его жена найдена мертвой.

Также мы сообщали, что скончался Нобелевский лауреат, знаменитый британский биолог-генетик Джон Салстон.