Во время обыска в квартире внефракционного народного депутата Надежды Савченко сотрудники СБУ изъяли ее наградной пистолет и патроны к нему.

Об этом журналистам сообщила мать Надежды Мария Савченко, передает УНН.

Мария Савченко рассказала, что сегодня в 7 утра в помещение, где проживает Надежда Савченко вместе с сестрой и мамой, пришло пятеро следователей Службы безопасности Украины с двумя понятыми и в течение двух часов проводили обыски в квартире нардепа.

Что именно искали следователи - матери они не сообщили, но Мария Савченко утверждает, что работники СБУ искали оружие. Следователи, по словам Марии Савченко, изъяли винчестер с компьютера сестры Надежды Веры Савченко, а также наградной пистолет нардепа.

"Пистолет Надежде подарил Андрей Парубий. Были и патроны к нему, они (работники СБУ - Прим. Ред.) его и забрали", - сказала Мария Савченко.

До этого в СБУ подтвердили, что проводят обыски дома у Надежды Савченко в рамках расследования уголовного производства в котором фигурирует нардеп. Об этом на своей странице в сети Facebook сообщила пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская.

"Вам всем хорошо известно, что СБУ расследует уголовное производство в котором фигурирует Савченко. Ведется расследование, проводятся различные следственные действия, в том числе и обыски", - говорится в сообщении.

Верховная Рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и предоставила разрешение на ее задержание и арест. В ВР Савченко задержали, зачитав ей сообщение, в чем ее подозревают: преступления, предусмотренные ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч.2 ст.28 ч.1 ст.109, ч.1 ст.14 ч .2 ст.28 ст.112, ч.1 ст.14 ч.3 ст.258, а также ч.1 ст.258-3 УК. Генпрокурор Луценко ранее заявил, что есть неопровержимые доказательства того, что Савченко лично планировала провести террористический акт в парламенте. Суд арестовал Савченко до 20 мая.

Ранее "Страна" сообщала, что "Пробьются лучи солнца и согреют землю". Надежда Савченко из СИЗО поздравила украинцев с Пасхой.

Также сестра Савченко поздравила украинцев "пасхальными" гранатами.