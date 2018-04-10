Расследование коррупционных действий экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака (был во главе государства с 25 февраля 2008 года по 25 февраля 2013 года - Прим.Ред.), дало необычный побочный эффект. Под подозрение во взяточничестве попали сразу 27 членов Международного олимпийского комитета (МОК). За поддержку Пхенчхана на проведение Олимпиады-2018, они, якобы, получили маркетинговые и спонсорские контракты.

Об этом сообщает Insidethegames со ссылкой на южнокорейский телеканал SBS.

Список членов МОК был установлен в ходе коррупционного расследования в отношении экс-президента Южной Кореи Ли Мен Бака. В скандале также замешана южнокорейская компания Samsung, которая, якобы, предлагала членам МОК различные дивиденды в обмен на голоса в пользу заявки Пхенчхана.

По информации источника, расследованию помог Папа Массата Диак, сын экс-главы Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) Ламина Диака. Ранее Диак-старший, который обвиняется в подкупе членов МОК при выборе столиц Игр 2016 и 2020 годов, был пожизненно отстранен от любой деятельности, связанной с легкой атлетикой.

Диак-младший должен был получить до 12,5 млн долларов и дополнительный бонус за успешную реализацию проекта. В докладе SBS утверждается, что 12 из 27 членов МОК, попавших в список, представляют африканские страны. Имена чиновников, замешанных в этом деле, не указываются.

Ранее "Страна" сообщала, что Россия выплатила МОК 15 млн долларов штрафа за допинг.

Также мы сообщали, что экс-президенту Южной Кореи дали 24 года тюрьмы.