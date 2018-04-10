Густой туман внес трудности в работу трех портов Одесской области. Из-за условий погоды, ограничивающей видимость, судоходство в Одесском, Белгород-Днестровском портах и в МТП "Южный" происходит с перебоями.

Об этом сообщает пресс-служба Администрации морских портов Украины.

Также ограничены лоцманские проводки судов в Николаевском порту, а Херсонский порт и Бугско–Днепровско–лиманский канал временно закрыты из-за тумана.

Всего ограничения ввели в шести морских портах Украины.

Также сообщается, что в "Усть-Дунайске" превышен критический уровень воды на 8 сантиметров.

Фото: uspa.gov.ua

Как сообщала "Страна", ранее пять портов в Украине приостановили работу из-за густого тумана.

Напомним также, что в Одессе пассажиры заблокированного из-за тумана самолета устроили драку на борту.