Всемирный банк (ВБ) сохранил прогноз роста валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2018 году на уровне 3,5%. Об этом сообщил ведущий экономист представительства ВБ по Украине, Беларуси и Молдове Фарук Кхан, сообщает Интерфакс-Украина.



Кроме того, ВБ отмечает существенные инфляционные риски в Украине в 2018 году. Инфляция в Украине может вновь превысить ожидания Национального банка (НБУ) на фоне ожидаемого повышения расходов на оплату труда. Такле заявление сделал экономист представительства Всемирного банка (ВБ) по Украине, Беларуси и Молдове Анастасия Головач.

Если правительство будет продолжать увеличивать уровень минимальной зарплаты, инфляция в Украине может достичь 10%.

По его словам, сейчас доля зарплат в экономике составляет 18%, что создает значительный инфляционное давление.

"Расходы на оплату труда в Украине в 2018 году могут превысить 18% ВВП", - отметила эксперт.

Ранее "Страна" писала о том, что государственный бюджет Украины ушел в минус на 1,6 миллиарда гривен.

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