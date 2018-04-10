Во вторник, 10 апреля, капитан задержанного крымского судна "Норд" Владимир Горбенко будет отпущен под залог.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

"В настоящее время капитан судна еще находится в ИВС в Херсоне. Как только сумма внесенного залога поступит на казначейский счет, он будет отпущен", - рассказала пресс-секретарь прокуратуры Крыма Татьяна Тихончик.

После этого капитан "Норда" может вернуться к себе домой в Крым, где он прописан.

В прокуратуре добавили, что у Горбенко есть обязательство каждый понедельник являться на допрос к следователю СБУ в управление в Херсоне. Если капитан судна нарушит это обязательство, то будет поднят вопрос о его розыске и аресте.

Что касается экипажа судна, то его члены допрашиваются как свидетели в облуправлении СБУ в рамках уголовного производства в отношении капитана, после чего они будут отпущены.

25 марта Госпогранслужба Украины задержала сейнер "Норд" (флаг РФ, порт приписки – Керчь) с 10 членами экипажа на борту. Моряки находятся в порту Бердянска. Им было запрещено покидать судно до решения суда.

Напомним, что экипаж "Норда" не выпустили в Крым на КПП "Чонгар".

Как сообщала "Страна", украинские пограничники обвинили дипломатов России в препятствовании досмотру авто с экипажем "Норда".