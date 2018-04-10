Во вторник, 10 апреля, львовская железная дорога возобновила стабильное движение на участке Львов-Красное после аварии товарного поезда.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

Движение пути возобновилось в 09:00 по станции Задворье, движение грузовых и пассажирских поездов на участке Львов - Красное главного хода магистрали осуществляется в штатном режиме.

Комиссия продолжает устанавливать причины схода грузовых вагонов.

Как сообщала "Страна", вчера на станции Задворье Львовской дирекции железнодорожных перевозок около 10 пустых вагонов грузового поезда перевернулись. Три колеи были перекрыты, а по одной пускали поезда, угрозы жизни пассажиров не было.

В результате инцидента никто не пострадал, однако возникли неудобства для пассажиров пассажирских и пригородных поездов.

Также мы писали, что появились подробности аварии на Львовщине, которая блокировала движение поездов.