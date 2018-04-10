В Венгрии прошли парламентские выборы, в которых принимали участие и венгры Закарпатья. Избирательные участки в Украине находились под усиленными мерами безопасности во избежание провокаций.

Как передает избирательная комиссия соседней страны, 95% закарпатских венгров Закарпатья на парламентских выборах поддержали действующего премьера Виктора Орбана. Правящая партия "Фидес" взяла 133 места в парламенте из 199, а Орбан в четвертый раз возглавит Кабмин.

По данным КМКС, партии венгров Украины, из 150-тысячной общины право голосовать получили около 40 тысяч человек.

"Точной цифры нет, поскольку двойное гражданство в Украине запрещено. Всего в выборах участвовали около 400 тысяч этнических венгров, которые также живут в Словакии, Румынии и Сербии (это в несколько раз больше, чем на прошлых выборах)", - рассказал "Стране" венгерский журналист Золтан Хорват.

По его словам большинство заграничных венгров, в том числе украинцев, голосовали за партию Орбана.

"Все просто: это благодарность за венгерские паспорта и финансовую помощь Закарпатью", - говорит Хорват.

Часть закарпатских венгров голосовали в консульствах в Ужгороде и Берегово, самом "венгерском" городе региона, многие голосовали в самой Венгрии и по почте.

"Я ездила в Венгрию по делам и там проголосовала. Пойти на участок на Закарпатье было немного боязно, ведь так я бы засветила своей двойное гражданство, да и пугали провокациями. Хотя моя подруга спокойно проголосовала в Берегово", - рассказала нам жительница Берегово Галина Попович.

Более подробно об итогах выборов в Венгрии читайте в материале "Страны" "Под знаком Сороса. Почему Орбан победил на выборах в Венгрии и что это значит для Украины".