Российские актеры Юрий и Владимир Торсуевы, известные по фильму "Приключения Электроника" (сыграли Электроника и Сыроежкина), попали в базу сайта "Миротворец".

Причиной послужило то, что братья Торсуевы "сознательно нарушили государственную границу Украины с целью проникновения на Донбасс и участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях". Также их обвинили в финансировании терроризма, контрабанде и украинофобии.

Фото: myrotvorets.center

Юрий Торсуев, сыгравший в фильме Сыроежкина, уже успел прокомментировать попадание в список. "После того, как я на Донбассе побывал в 2014 году, посмотрел, что там происходит… Я приехал оттуда насыщенный яростью, ненавистью и гневом. Поэтому я считаю, что очень неплохо попасть в этот список, это даже почетно", - сказал Юрий Торсуев, пишет 360tv.ru. Он добавил, что относится к попаданию в список с гордостью.

Ранее "Страна" сообщала, что "Громадське ТВ" обвинило сайт Миротворец в давлении на журналистику в Украине.

Также "Миротворец" нарушает право на частную жизнь и презумпцию невиновности, - ООН.