Через четыре дня, 14 апреля, футбольная Украина будет наблюдать за главным матчем весны - в украинском классико сойдутся донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо". Чтобы остаться в золотой гонке киевлянам нужна только победа. Победа же горняков, почти на 100% гарантирует им первое место и прямой выход в группу Лиги чемпионов.

Экс-игрок "Шахтера" и сборной Украины Андрей Воробей поделился мнением о предстоящем главном матче весны между горняками и "Динамо".

Об этом передает портал Террикон.

"Конечно, будет достаточно игр после этого матча. Но, исходя от турнирной таблицы, если "Шахтер" выиграет, то "Динамо" будет сложно отыграть такой гандикап. Я считаю, что это будет решающая игра в борьбе за чемпионство", - заявил Андрей Воробей.

- Какие шансы у "Динамо" взять очки? Насколько киевляне готовы совершить такой подвиг?



- В футболе всякое бывает, можно отсиживаться всю игру у своих ворот и выиграть 1:0. Но по игре "Шахтер" сейчас сильнее. Шансы у "Динамо" есть, но у "горняков" их больше. Плюс поддержка болельщиков.

- Насколько молодежь "Динамо" готова тягаться с мастеровитой бразильской полузащитой?



- Молодежь имеет такое свойство, как нестабильность. Они могут дать одну-две игры, а в ключевой игре сыграть не на своем уровне. Поэтому, говорить, что молодежь "Динамо" сильно стабильно играет, я бы не стал. Проблемы они создадут, но по уровню мастерства донецкая команда гораздо выше.

- "Шахтер" передаст по 5 гривен от каждого билета на закупку мячей для детей. Как относитесь к этой акции?



- Нормальная акция для привлечения болельщика. Я считаю, что в нынешнее время детский футбол вообще нужно поддержать. Он, как и весь футбол, сейчас в затишье, но детям нужно помочь - это правильное начинание.



Ранее "Страна" сообщала, что тренером "Шахтера" Фонсекой заинтересовался итальянский "Наполи".