Весной 2018 года жителей аннексированного Крыма призовут на службу в ракетные войска стратегического назначения России. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

"В ходе весеннего призыва 2018 года для комплектования соединений и воинских частей ракетных войск стратегического назначения будет направлено более 8 тысяч новобранцев... Впервые граждане призывного возраста Республики Крым отправятся служить в соединения и воинские части Ракетных войск стратегического назначения", - говорится на сайте Министерстве обороны РФ.

При этом не уточняется, сколько жителей Крыма будет в числе новобранцев.

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