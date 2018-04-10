В селе Гать Закарпатской области пьяные правоохранители разбили машину, остановившись только в кювете. Об этом сообщает ZIK.

Сообщается, что полицейские на служебном авто Skoda Octavia на скорости вылетели с дороги, врезались в дерево и перевернулись в кювет.

Фото: zik.ua

"Сотрудники полиции в состоянии алкогольного опьянения показывали, как правильно отмечать праздники. Отдыхали на служебном авто. После пьяного ДТП пытались скрыться с места происшествия", - рассказал очевидец Александр Куницкий.

По данным СМИ, больше всего во время аварии пострадала женщина-полицейская, ее с многочисленными травмами и переломами забрали в реанимацию.

В свою очередь в отделе коммуникации полиции области подтвердили факт ДТП с участием полицейских, уточнив, что правоохранителей было трое. В то же время информацию о том, что они находились в состоянии алкогольного опьянения пока не комментируют.

Также отмечается, что полиция устанавливает все причины и обстоятельства аварии.

Как сообщала "Страна", на Закарпатье после ДТП пострадавшего пассажира "вырезали" из авто.

Напомним также, как на Закарпатье Land Rover пошел на таран грузового поезда. Машина двигалась из Хуста в направлении села Большая Копаня, а поезд следовал в пгт. Королево.