Во вторник, 10 апреля, после 19:00 Facebook сообщит пользователям, находятся ли они в числе тех, информацию о ком передали компании Cambridge Analytica.

Об этом сообщает ВВС Украина.

Каждый владелец профиля получит одно из двух сообщений, из которых станет ясно, пострадала ли конфиденциальность их персональных данных. Пользователям покажут, какие приложения и какую информацию с их помощью могли собирать.

Фото: Справа уведомление аккаунту, данные которого использовала Cambridge Analytica/bbc.com/ukrainian

Напомним, что Facebook оказался в центре скандала в связи с незаконным использованием данных более чем 50 млн пользователей компанией Cambridge Analytica во время ее работы с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Cambridge Analytica заявила, что приобрела информацию через программу "This Is Your Digital Life", не зная, что эти данные собирали незаконно.

Как сообщала "Страна", Facebook изменит настройки приватности пользователей из-за скандала с Cambridge Analytica.