В Одессе сегодня, 10 апреля, отмечают День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.

Как сообщает корреспондент "Страны", сначала в 10 часов городские чиновники во главе с мэром Геннадием Трухановым возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу,

Через час несколько десятков одесситов пришли на Площадь 10 апреля (аналог киевской площади Победы - Прим. Ред.) к монументу, который там находится. Памятник за короткое время буквально завалили цветами.

Кроме того на Площадь 10 апреля пришли ветераны-афганцы с малиновыми знаменами и представители организации НБО – "На благо Одессы" - они известны своей неприязнью к праворадикалам.

Ветераны Афганистана на Площади 10 апреля Фото: Страна.ua

Ветераны Афганистана на Площади 10 апреля Фото: Страна.ua

Мероприятия проходят спокойно – места возложения цветов оцеплены полицией и Нацгвардией.

Антирадикалы из организации "На благо Одессы" (НБО) Фото: Страна.ua

Ксстати, представители НБО лиц не скрывали. На фото ниже в центре депутат облсовета Александр Адзеленко - генерал, экс-начальник одесского управления пенитенциарной системы.

Антирадикалы из организации "На благо Одессы" (НБО) Фото: Страна.ua

Курсанты мореходных училищ прошли маршем по Одессе до площади 10 апреля.

Фото: Страна.ua

Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе на день освобождения города от фашистов выведут на улицы "полицию диалога".

Также спортивного вида парни устроили в Одессе перестрелку на Дерибасовской.