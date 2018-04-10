С "афганцами" и антирадикалами. Как прошел День освобождения Одессы от фашистов. Фото
В Одессе сегодня, 10 апреля, отмечают День освобождения города от немецко-фашистских захватчиков.
Как сообщает корреспондент "Страны", сначала в 10 часов городские чиновники во главе с мэром Геннадием Трухановым возложили цветы к памятнику Неизвестному матросу,
Через час несколько десятков одесситов пришли на Площадь 10 апреля (аналог киевской площади Победы - Прим. Ред.) к монументу, который там находится. Памятник за короткое время буквально завалили цветами.
Кроме того на Площадь 10 апреля пришли ветераны-афганцы с малиновыми знаменами и представители организации НБО – "На благо Одессы" - они известны своей неприязнью к праворадикалам.
Ветераны Афганистана на Площади 10 апреля Фото: Страна.ua
Ветераны Афганистана на Площади 10 апреля Фото: Страна.ua
Мероприятия проходят спокойно – места возложения цветов оцеплены полицией и Нацгвардией.
Антирадикалы из организации "На благо Одессы" (НБО) Фото: Страна.ua
Ксстати, представители НБО лиц не скрывали. На фото ниже в центре депутат облсовета Александр Адзеленко - генерал, экс-начальник одесского управления пенитенциарной системы.
Антирадикалы из организации "На благо Одессы" (НБО) Фото: Страна.ua
Курсанты мореходных училищ прошли маршем по Одессе до площади 10 апреля.
Фото: Страна.ua
Ранее "Страна" сообщала, что в Одессе на день освобождения города от фашистов выведут на улицы "полицию диалога".
Также спортивного вида парни устроили в Одессе перестрелку на Дерибасовской.