Экономическая повестка является константой в рабочем графике президента РФ Владимира Путина, а координация действий с кабинетом министров происходит в режиме онлайн. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя обвал российских рынков, сообщает РИА Новости.

"Что касается экономической повестки дня, то она является константой в рабочем графике президента. Синхронизация действий с правительством по экономическим делам происходит фактически в режиме онлайн и в такие трудные дни, и в обычном режиме. Вы знаете, что каждый день фактически президент проводит встречи, так или иначе связанные с экономическими делами", - сказал Песков, отвечая на вопрос, что предпринимает лично президент для стабилизации экономической ситуации.

Как сообщала "Страна", миллиардеры России потеряли более $15 млрд за 9 апреля, с момента введения нового раунда санкций потери составляют более $17 млрд. Курс доллара в России уже выше 60 рублей.

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