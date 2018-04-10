Самым богатым декларантом Украины оказался депутат Одесского горсовета от "Доверяй Делам" Дмитрий Палпатин. Его состояние превышает 3 миллиарда в биткоинах.

Об этом сообщает "Думская".

Палпатин обошел своего партнера нардепа Дмитрия Голубова (у которого 2 миллиарда).

Сообщается, что "император одесского горсовета" приобрел биткоины еще в 2012 году. Заработать получилось из-за резкого подорожания криптовалюты в прошлом году.

Фото: dumskaya.net

Ранее "Страна" писала, что забытые биткоины спасли музыканта 50 Cent от разорения и принесли ему миллионы.

Как сообщала "Страна", заместитель Турчинова задекларировал миллионый доход и две квартиры в Киеве.

Напомним также, что нардеп Лещенко задекларировал 1,4 миллиона гривен доходов и свадебный подарок.