Самый богатый декларант. Одесский депутат Палпатин задекларировал 3 миллиарда в биткоинах
Самым богатым декларантом Украины оказался депутат Одесского горсовета от "Доверяй Делам" Дмитрий Палпатин. Его состояние превышает 3 миллиарда в биткоинах.
Об этом сообщает "Думская".
Палпатин обошел своего партнера нардепа Дмитрия Голубова (у которого 2 миллиарда).
Сообщается, что "император одесского горсовета" приобрел биткоины еще в 2012 году. Заработать получилось из-за резкого подорожания криптовалюты в прошлом году.
Фото: dumskaya.net
Ранее "Страна" писала, что забытые биткоины спасли музыканта 50 Cent от разорения и принесли ему миллионы.
Как сообщала "Страна", заместитель Турчинова задекларировал миллионый доход и две квартиры в Киеве.
Напомним также, что нардеп Лещенко задекларировал 1,4 миллиона гривен доходов и свадебный подарок.
Подписывайся на рассылку новостей Страны на канале Telegram. Узнавай первым самые важные и интересные новости!