"Страна" навестила сбитого кортежем президента пенсионера 87-летнего Василия Мысника в больнице, чтобы поинтересоваться его здоровьем и подробностями произошедшего ДТП.

Напомним, Василий Андреевич длительное время провел в реанимации. Сейчас находится в общей палате, и здоровье пошло на поправку.

В разговоре с журналистом "Страны" он улыбался и старался держаться крепким.

Фото: Страна.ua

"Я на дорогу выскочил. Машин не увидел. Случился удар. Привезли сюда, сделали операцию. Сейчас я чувствую себя уже хорошо. Ноги чувствую, пальцы. Но сколько времени здесь ещё буду лежать неизвестно. Врачи не говорят. Сын приходит, навещает меня. Нам также помогают. Деньгами, насколько я знаю помогали" - рассказал Василий Мысник в комментарии "Стране".

"Я ж не больной умирающий человек. В больнице за мной ухаживают, помогают. Кормят меня, когда прошу Кормят нормально, но без красной икры. Сегодня на завтрак была каша овсяная и яйцо варенное", - добавил Василий Андреевич.

Говорит, что сейчас он практически здоров и уточнил, что никаких претензий к тому, кто его сбил не имеет.

Как сообщалось, по факту ДТП с участием автомобиля из кортежа Петра Порошенко, в котором пенсионер получил травмы, полиция открыла уголовное производство по части 1 статьи 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицом, которое им управляет, повлекшее средней тяжести телесное повреждение".

Также мы писали, что президент меняет количество и очередность автомобилей в правительственном кортеже: сейчас у него снова девять машин и реанимобиль.