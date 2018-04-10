Во Вроцлаве запустили украиноязычную версию в терминалах продажи проездных билетов и компостерах общественного транспорта.

Об этом сообщает "Польское радио".

Сейчас во Вроцлаве установлены 154 билетных терминала. Кроме этого, в городском транспорте есть 2,7 тысячи компостеров с функцией приобретения проездного билета в трамваях и автобусах.

Все они имеют три языковые версии: польскую, английскую и немецкую. Теперь появилась возможность выбирать украинский язык при покупке билетов.

Сообщается, что новый язык в терминале - это шаг навстречу самой многочисленной нацменьшине во Вроцлаве. В столице Нижнесилезского воеводства сейчас живет по меньшей мере несколько тысяч украинцев.

Напомним, что украинцы все активнее скупают польскую землю.

Как сообщала "Страна", за год в Польше 39 раз избивали украинцев из-за национальности.