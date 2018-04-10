Бывшего нардепа Александра Шепелева, которого подозревают в заказном убийстве, хищении средств и в государственной измене, суд оставил под стражей еще на два месяца. Об этом пишет "Украинская правда" со ссылкой на пресс-секретаря Генеральной прокуратуры Андрея Лысенко.

"Мера пресечения Шепелеву продлен на два месяца. Очередной срок пребывания под стражей заканчивается в июне", - сказал Лысенко и добавил, что дело Шепелева расследуется активными темпами.

Напомним, Александра Шепелева подозревают в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 191 ( "Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением"), ст. 209 ( "Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем"), ч. 2 ст. 366 ("Служебный подлог"), ч. 3 ст. 289 ("Незаконное завладение транспортным средством"), ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство"), п. 1, 5, 9, 11, 12, 13 ч. 2 ст. 115 ("Умышленное убийство").

Экс-нардеп был задержан вечером 8 февраля 2018 под Киевом. При себе у него было удостоверение "ДНР".

Ранее "Страна" писала о том, что СБУ назначила судмедэкспертизу, которая определит, как давно сломали челюсть экс-нардепу Шепелеву.

Также мы сообщали, что Шепелев объявил в СИЗО голодовку.