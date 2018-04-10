Впервые с 6 апреля 2016 года курс евро достиг 78 рублей. Эксперты связывают рекордное падение российской валюты с новыми санкциями США в отношении российских бизнесменов и компаний.

Об этом сообщает Газета.Ru, которая ведет онлайн-изменение курса валют.

Российский рубль показывает резкое падение также по отношению к доллару.

Несмотря на рост нефтяных котировок, курс доллара вырос почти до 63 рублей.

По состоянию на 11.35 по данным Московской биржи, доллар - 62,92 руб., евро - 77,48 руб.

Данные торгов также свидетельствуют о том, что мировые цены на нефть продолжают расти.

Стоимость июньских фьючерсов на нефтяную смесь марки Brent росла на 0,6%, до $69,06 за баррель.

Цена майских фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 0,68%, до $63,86 за баррель.

Как сообщала "Страна", миллиардеры России потеряли более $15 млрд за 9 апреля, с момента введения санкций потери составляют более $17 млрд. Курс доллара в России уже выше 60 рублей.

Также "Страна" писала о том, как повлияют на политику России санкции и обвал рынков.