ПАО "Укрэнерго" официально уведомило российскую сторону об инвестиционном споре относительно активов компании в аннексированном Крыму.

Об этом сообщил и.о. главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук на своей странице в Facebook.

"Несколько дней назад Укрэнерго вручило россиянам официальное письменное уведомление об инвестиционном споре относительно активов нашей компании в Крыму. Конверты получили: министр иностранных дел Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Александр Коновалов, премьер-министр Дмитрий Медведев и президент РФ Владимир Путин", - написал в соцсети Ковальчук.

По его словам, в этом деле украинскую компанию представляют юристы международной юридической компании "Covington & Burling LLP", которая ранее помогала подать аналогичный иск НАК "Нафтогаз Украины".

"Если нам не удастся урегулировать спор мирным путем до конца сентября, мы сможем подать иск в Международный арбитраж против России, как это уже сделал Нафтогаз. Наш иск будет касаться не только имущества, которое мы потеряли из-за аннексии полуострова, но и доходов, которые недополучили из-за такой потери. Мы не можем закрыть глаза на эти колоссальные потери и жить дальше так, будто ничего не произошло. Ведь только наша крымская электросеть стоит около 1 млрд долларов. Это тысячи линий электропередач, десятки электрических подстанций и много чего еще, не говоря уже о двух пансионатах, где ранее оздоравливались украинские энергетики", - отметил Ковальчук.

Как пишет Ковальчук, кроме имущества, компания потеряла еще и прибыль от его эксплуатации.

"Эти деньги должны были пойти не только на счета компании, но и в госбюджет Украины в виде налогов и дивидендов. Поэтому нам обязательно нужно восстановить справедливость и вернуть потерянное. Россия должна ответить за то ограбление, которое уже признано всеми цивилизованными странами мира. Мы уверены, что дойдем до победного финала. Мы будем бороться и победим. Крым - это Украина", - отметил Всеволод Ковальчук.

Ранее "Страна" писала о том, что госкомпания "Укрэнерго" купила директору электромобиль за 1 млн грн с вентиляцией кожаных сидений.

Также мы сообщали, что Путин решил выплатить помощь бывшим военным в Крыму по украинским законам.