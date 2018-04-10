Ночью 10 апреля, в Киеве, на проспекте Победы, 47 возле ночного клуба Duty Free произошла стрельба, в результате которой ранили парня.

Об этом сообщает "Информатор".

Выстрел прозвучал около двух часов ночи. По словам полицейских, компания молодых людей стояла на улице возле заведения, мимо проходил мужчина. Между ними произошла словесная перепалка, которая переросла в драку.

В итоге прохожий достал пистолет и выстрелил.

На место происшествия прибыла полиция и скорая помощь.

Пострадавшего при стрельбе увезла "скорая" Фото: kiev.informator.ua

Пострадавший от комментариев отказался, однако заверил, что наткнулся на гвоздь. Его госпитализировали медики с ранением левой ноги, предположительно от патрона Флобера. Стрелявший скрылся с места преступления.

Фото: kiev.informator.ua

В настоящее время полиция устанавливает личность стрелявшего.

Как сообщала "Страна", перед Пасхой в Киеве пьяная компания устроила стрельбу по окнам многоэтажек.

Напомним также, что в центре Киева на улице Верхней со стрельбой избили 30-летнего иностранца.