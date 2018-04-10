В России напомнила о себе жуткая авиакатастрофа, произошедшая в Подмосковье 11 февраля, когда через несколько минут после вылета из аэропорта Домодедово потерпел крушение пассажирский авиалайнер Ан-148, на борту которого был 71 человек.

Спустя два месяца после трагедии, на месте падения самолета, в Раменском районе Подмосковья, спасатели МЧС России обнаружили останки тел нескольких человек. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

Также были обнаружены части фюзеляжа лайнера.

Спасатели объясняют то, что ранее эти страшные находки оставались незамеченными, поскольку были накрыты слоем снега.

Накануне родственница одной из жертв крушения самолета заявила, что на месте трагедии до сих пор можно найти человеческие останки.

После этого заявления на место крушения были стянуты силы МЧС и выяснилось, что громкое заявление оказалось правдой.

Напомним, самолет "Саратовских авиалиний" Ан-148, вылетевший из аэропорта Домодедово в Орск Оренбургской области, потерпел крушение в Раменском районе Московской области. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа.

Ранее "Страна" писала о том, что после крушения Ан-148 в Подмосковье российским пилотам проведут дополнительные тренинги.

Также мы сообщали, что рухнувший в Подмосковье Ан-148 рассыпался на две тысячи обломков.