Дочь экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля Юлию, выписанную из больницы, доставили в "безопасное место".

Об этом сообщает ВВС.

По информации телерадиокорпорации, Юлия Скрипаль покинула больницу еще в понедельник 9 апреля.

Ее отец пока остается в больнице, но при этом быстро идет на поправку.

Ожидается, что медики, занимавшиеся лечением россиянки, выступят с заявлением позже во вторник 10 апреля.

Как сообщала "Страна", Сергей Скрипаль и его дочь были госпитализированы в Солсбери в марте. Британские власти пришли к выводу, что оба были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок".

По версии Лондона, за отравлением стоит Россия, Москва подобные обвинения отвергает.

5 апреля Юлия Скрипаль позвонила сестре по телефону и сообщила, что с ней "все хорошо, она скоро выписывается". Также она сообщила, что ее отец также чувствует себя нормально.