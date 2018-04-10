Национальное агентство по предупреждению коррупции (НАПК) начало полную проверку электронной декларации бывшего мэра Киева, главы фракции "Единство" в Киевсовете Александра Омельченко.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

НАПК проверит исправленную декларацию Омельченко за 2016 год "на основании информации, полученной от Национального антикоррупционного бюро Украины".

Кроме того, антикоррупционеры исследуют декларации судьи Соломенского райсуда Киева Тараса Оксюты (исправленную за 2015 год и за 2016 год) и судьи Харьковского апелляционного административного суда Ольги Минаевой (за 2016 год).

"Проверки деклараций продлятся 60 календарных дней", - уточнили в НАПК.

Ранее "Страна" писала о том, что Порошенко добавил в свою декларацию о доходах почти миллион гривен.

Также мы сообщали, что председатель сельсовета опоздал с подачей декларации на восемь месяцев из-за неумения работать с компьютером.