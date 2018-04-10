Зарплата первого заместителя председателя Верховной Рады Ирины Геращенко в марте оказалась выше, чем у председателя Верховной Рады Андрея Парубия и его заместителя председателя Оксаны Сыроид.

Об этом сообщают "Украинские новости" со ссылкой на ответ аппарата Рады.

Зарплата Парубия за январь составила 42 288 гривен.

Первый вице-спикер Геращенко получила в январе 44 578,60 гривен, а заместитель Сыроид - 38 764 гривны.

Кроме того, Парубию, Геращенко и Сыроид в марте были начислены по 35 240 гривен каждому в качестве средств, связанных с выполнением депутатских полномочий.

Фото: ukranews.com

Напомним, что первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко задекларировала за 2017 год 565,4 тыс. гривен доходов, а ее супруг - 8,1 млн гривен доходов.

Как сообщала "Страна", по прогнозу Минэкономики в Украине через три года минималка дорастет до 6200 грн.