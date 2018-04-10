Госслужба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками запретила продажу и применение антибиотика на основе цефтриаксона – "Ауроксон".

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Запрет распространяется на все серии "Ауроксона" (порошок для приготовления раствора для инъекций или инфузий 1000 мг, по 1 флакону в пачке из картона) производства индийской компании "Ауробиндо Фарма Лтд".

Причина запрета - несоответствие лекарственного средства показателю "Стерильность".

Во время лабораторных исследований нескольких серий медикамента был выявлен рост бактериальной флоры.

Фото: Ауробиндо Фарма Лимитед

В связи с этим Гослекслужба обязала все субъекты хозяйствования, осуществляющие хранение, реализацию или использование "Ауроксона" немедленно изъять препарат из обращения, вернув его поставщику или уничтожив.

Отметим, что "Ауроксон" применяется для лечения инфекций дыхательных путей, органов брюшной полости, почек и мочевыводящих путей, половых органов, костей, суставов, мягких тканей, кожи, а также раневых инфекций, болезни Лайма и других.

Как сообщала "Страна", ранее в Украине запретили популярное лекарство от переедания.

Напомним также, что в Украине запретили популярное лекарство для повышения иммунитета.