Во вторник, 10 апреля, утром в Киеве загорелось складское помещение на улице Вискозной.

Об этом сообщает пресс-служба ГУ Госслужбы по чрезвычайным ситуациям в Киеве, уточняя, что благодаря оперативности спасателей во время пожара никто не пострадал.

По данным ГосЧС, информация о пожаре на улице Вискозной, 17, поступила в 04:20. Прибывшие на место спасатели обнаружили, что горит складское здание на площади 500 кв.м. В 5:39 пожарные локализовали пожар, а в 06:00 ликвидировали.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Из одного помещения спасатели вынесли один газовый и два кислородных баллона и таким образом предотвратили взрыв.

Причины возникновения пожара устанавливаются.

Ранее "Страна" писала о том, что спасатели на Пасху экстренно выехали в Киевский зоопарк, где загорелась крыша.

Также мы сообщали, что под Киевом в пожаре заживо сгорели лошади.