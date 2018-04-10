В Киеве, с 10 апреля, частично ограничат движение транспорта по Набережному шоссе. Об этом сообщает пресс-служба "Киевавтодора" на своей странице в Facebook.

"С 10 апреля в связи с продолжением работ по капитальному ремонту асфальтобетонного покрытия на Набережном шоссе на участке от Почтовой площади до моста Метро будет частично ограничено движение транспорта в местах выполнения работ", - говорится в сообщении.

В "Киевавтодоре" просят водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам, связанным с выполнением ремонтных работ, и выбирать другие маршруты движения.

Фото: facebook.com/kievavtodor

Как сообщала "Страна", на Набережном шоссе Киева фура влетела в рекламную конструкцию.

Напомним, пробки в Страстную пятницу в Киеве уже достигали 6 баллов.