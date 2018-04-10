Дочь экс-разведчика ГРУ Сергея Скрипаля Юлию, которая была отравлена, выписывают из больницы.

Об этом сообщает телеканал Sky News со ссылкой на источники.

По данным телеканала, врачи подпишут документы о выписке сегодня, 10 апреля. Девушку перевезут в безопасное место.

Ранее племянница отравленного в британском Солсбери экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля, заявила, что его дочь Юлия хочет вернуться в Россию.

Фото: news.sky.com

Юлия Скрипаль пока не стала принимать помощь от российских консулов. Также она поблагодарила жителей Солсбери, которые оказали помощь ей вместе с отцом после отравления и сотрудников окружной больницы за их профессионализм.

Напомним, что 5 марта дочь экс-ГРУшника Сергея Скрипаля Юлия, которая вместе с отцом была отравлена в британском Солсбери, заявила, что идет на поправку.