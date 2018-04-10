Для королевской свадьбы принца Гарри и Меган Маркл, которая состоится 19 мая, британский парфюмерный дом Floris London создал новый аромат.

Об этом пишет Harper's Bazaar.

Королевская семья сотрудничает с известным брендом с 1820 года.

Floris London поставляет парфюмерию для британского королевского двора, а также ежегодно выпускает аромат в честь дня рождения королевы Елизаветы II.

Впрочем, аромат для свадьбы принца Гарри и Меган Маркл не появится в свободной продаже и будет представлен исключительно в рамках частной коллекции для королевской семьи.

Производитель описывает парфюм, как унисекс-аромат, напоминающий бриз Средиземного моря, солнечный свет и чистое мерцание воды. В основе парфюмерной композиции - морские и цитрусовые ноты.

Не исключено, что невеста выберет другой парфюм в день свадьбы. Ранее она сообщала, что является большой поклонницей духов, но не любит экспериментировать, предпочитая пользоваться проверенными духами-фаворитами.

"Я обожаю духи. Я люблю духи настолько сильно, что если забываю воспользоваться ими перед выходом из дома, то всегда возвращаюсь", - рассказывала Маркл в интервью.

Среди ее любимых ароматов - Oribe Côte d'azur Eau de Parfum - популярный аромат под названием Лазурный берег от бренда профессионального ухода за волосами Oribe, а также Wild Bluebell и Wood Sage & Sea Salt от английского бренда селективной парфюмерии Jo Malone.

Как сообщала "Страна", принц Гарри пообещал бросить курить ради Меган Маркл.