Соединенные Штаты рассматривают вариант международного военного ответа на предполагаемую химическую атаку в сирийском городе Дума. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в правительстве США.

Собеседники агентства конкретных планов не раскрыли, но сообщили, что целями ударов могут стать объекты, связанные с программой химоружия в Сирии.

В числе возможных целей называют аэродром Хмеймим, где базируются российские ВКС.

"Это зависит от того, насколько они [США] серьезны", - цитирует агентство старшего научного сотрудника вашингтонского Института ближневосточной политики Хассана Хассана.

Reuters напоминает, что Белый дом в заявлении от 4 марта определил Хмеймим как отправную точку для бомбардировок российскими ВКС пригорода Дамаска (Восточной Гуты), обвинив тем самым Москву в игнорировании резолюции СБ ООН о перемирии в Сирии.

Как отмечает агентство, Белый дом, Пентагон и Госдепартамент отказались комментировать конкретные варианты ответа.

Ранее "Страна" писала о том, что появилось видео экстренного заседания Совбеза ООН по химической атаке в Сирии.

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