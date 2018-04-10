Российский постпред при ООН заявил в Совбезе, что Москва предупредила США о серьезных последствиях, если те решат нанести удар по сирийским войскам.

Ранее в СМИ прошли сообщения, что американцы готовят атаку силами международной коалиции после получения информации об использовании химического оружия в Думе.

Как передает РБК, Василий Небензя, выступая в Совбезе, заявил, что факта использования химического оружия в городе Дума не было. По его словам, российские специалисты по радиологической, химической и биологической защите не обнаружили в этом городе следов химатаки.

"Через соответствующие каналы мы уже передали в США, что использование военной силы под лживым предлогом против Сирии, где по просьбе законного правительства страны были развернуты российские войска, может привести к серьезным последствиям", - сообщил Небензя.

Ранее мы писали, что Дональд Трамп ранее пригрозил расплатой "ответственным за химатаку".