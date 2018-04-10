Пользователи соцсетей сообщили, что в Киеве на улице Симиренко на Борщаговке мужчина выбросил с девятого этажа собаку породы чихуахуа.

Об этом сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

По данным пользователей собака принадлежала его матери, которая отказалась писать заявление в полицию. Животное захоронили.

"Будем пытаться что-то сделать из того, что имеем (по свидетельским показаниям). Он уже начинает угрожать волонтёру и ее маме, которые обратились за помощью и готовы бороться до конца, за справедливое наказания для убийцы", - говорится в сообщении.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua

Напомним, что перед Пасхой в Киеве пьяная компания устроила стрельбу по окнам многоэтажек.

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