Лидер венгерской праворадикальной партии "Йоббик" Габор Вона объявил о своей отставке и отказался от депутатского мандата из-за провала на выборах.

Об этом он написал на своей странице в Facebook, где добавил, что таким образом выполняет свое предвыборное обещание.

"На выборах-2018 я взял на себя личную ответственность как кандидат в премьер-министры. Поскольку победа на выборах не состоялась, я сдержал свое слово", - заявил Вона.

Он поблагодарил почти миллион венгерских избирателей за поддержку. Габор Вона заявил, что несмотря на победу правящей партии "Фидес", "Йоббик" продолжит борьбу за "безопасную, доступную, свободную и справедливую Венгрию".

Праворадикальная партия "Йоббик" на этих выборах достигла очередного исторического максимума и имеет все шансы стать главной оппозиционной силой в Венгрии. Из почти 20% поддержки она будет иметь 25 мандатов в парламенте и станет второй крупнейшей партией. Об этом пишет "Европейская правда".

Но при этом, "Йоббик" собрал значительно меньше голосов, чем ожидал. "Йоббик" не взял ни одного округа на севере страны, хотя всерьез рассчитывал на победу в нескольких из них.

Лидеры других оппозиционных партий также ушли в отставку после выборов, однако от мандата никто не отказался. Свои посты оставили лидер социалистов Дюла Молнар, глава партии "Вместе" (Együtt) Петер Юхас и сопредседатель партии "Политика может быть другой" (LMP) Акош Гадгазы.

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