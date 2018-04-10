НАК "Нафтогаз Украины" собирается обратиться с исками в суды Европы, чтобы арестовать активы "Газпрома" из-за невыполнения решения Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщает Reuters.

Коммерческий директор НАК Юрий Витренко прокомментировал, что "Газпром" не будет платить, поэтому компания будет добиваться ареста их активов в Европе, а не в Украине через суды.

При этом он добавил, что "Нафтогаз" не будет пытаться завладеть российским газом, который транспортируется по украинской газотранспортной системе Европу.

Он также предположил, что "Газпром" может полностью прекратить транзит газа через Украину в 2020 году, перенаправив его новыми газопроводами.

Напомним, что Газпром отложил почти $5 миллиардов на штраф Нафтогазу.

Как сообщала "Страна", в Газпроме пообещали снизить транзит газа через Украину в 10 раз.