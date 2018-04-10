Бывший губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, который подал в отставку после пожара в ТРЦ "Зимняя вишня", был избран председателем областного парламента.

Об этом сообщают РИА Новости.

В ходе тайного голосования за него проголосовали 38 из 39 депутатов. Кандидатуру 73-летнего Тулеева внес глава фракции "Единой России" Сергей Апарин. Других кандидатов на эту должность не было.

Выступая перед депутатами, Тулеев заявил, что за все время работы на посту главы региона он не имел "ни дня ни ночи покоя" и отдавал ей все силы, а также о том, что считает свою совесть чистой перед Богом.

"У меня совесть перед Богом чиста, это самое главное. Следующая грязь польется, что мне много лет, что 73 года. Но старшее поколение никогда нельзя сбрасывать со счетов, это преступление. В 70 лет люди набираются ума, опыта. Молодые и опытные должны идти в одной упряжке. Молодые воспримут все, что нужно.

Человек проверяется, когда беда. Но вы-то меня не бросили. Я чувствовал поддержку. Спасибо вам. Знаю, сейчас после выборов спикера будет литься грязь, причем от людей, которые даже не знают, где расположен Кузбасс. Здесь не может быть, никакой вины нет. Собственник в Австралии, но про него никто не выступает. Три года были налоговые каникулы, и никто не имел права заикаться о проверках", - заявил Тулеев после голосования.

Во время пожара в ТРЦ Кемерово погибли 64 человека, в том числе более 40 детей.

Напомним, что стала известна дата выборов нового губернатора Кемеровской области после отставки Амана Тулеева.