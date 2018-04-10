В Одесской области подросток застрелил товарища из пистолета Макарова
В Одесской области от огнестрельного ранения в грудь погиб 15-летний подросток. ЧП произошло вечером 9 апреля в селе Великий Дальник Беляевского района.
Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.
На месте происшествия работала оперативно-следственная группа. По предварительным данным, двое 15-летних подростков играли с пистолетом. В результате этого один из парней выстрелил в грудь своему товарищу. От полученного ранения парень скончался.
Фото: od.npu.gov.ua
Правоохранители устанавливают происхождение оружия и обстоятельства происшествия.
По данным одесского издания "Думская", ЧП произошло на территории детского сада. В руки подростков попал пистолет Макарова. Задержанный подросток, 15-летний Дмитрий, утверждает, что оружие он нашел.
Кроме того, как утверждает издание, задержанный является младшим братом правого радикала, фигуранта дела о преступной группе похитителей, членов которой полицейские задержали в марте.
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