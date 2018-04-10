В Одесской области от огнестрельного ранения в грудь погиб 15-летний подросток. ЧП произошло вечером 9 апреля в селе Великий Дальник Беляевского района.

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Одесской области.

На месте происшествия работала оперативно-следственная группа. По предварительным данным, двое 15-летних подростков играли с пистолетом. В результате этого один из парней выстрелил в грудь своему товарищу. От полученного ранения парень скончался.

Фото: od.npu.gov.ua

Правоохранители устанавливают происхождение оружия и обстоятельства происшествия.

По данным одесского издания "Думская", ЧП произошло на территории детского сада. В руки подростков попал пистолет Макарова. Задержанный подросток, 15-летний Дмитрий, утверждает, что оружие он нашел.

Кроме того, как утверждает издание, задержанный является младшим братом правого радикала, фигуранта дела о преступной группе похитителей, членов которой полицейские задержали в марте.

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