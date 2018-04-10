Назван список кодов для устройств Android, которые помогут пользователям в разных ситуациях.

Об этом сообщают "Актуальные новости".

Команда *#06# покажет IMEI смартфона. Этот код пригодится, если человек приобретает подержанное мобильное устройство.

После набора комбинации *#*#4636#*#* на экране появится информация о Wi-Fi, аккумуляторе и статистике его использования.

Команда *#2222# поможет, если пользователь не знает, какая прошивка установлена на гаджете.

Команда *#34971539# покажет информацию о матрицах камер.

Заводские настройки сбросятся, если набрать комбинацию *#*#7780#*#*. Код *2767*3855# сделает то же самое, но при этом также переустановится операционная система.

Перезагрузит мобильное устройство команда #*2562#.

Для более быстрой работы необходимо набрать комбинацию *#*#7594#*#*.

Все сообщения с устройства сотрет команда #*5376#.

Вставка комбинации #31# перед номером телефона скроет номер владельца смартфона.

Напомним, что в WhatsApp появилась функция перевода денег и покупок онлайн.

Как сообщала "Страна", ВКонтакте собирается запустить голосовые звонки, как в Viber и Facebook.