Землетрясение магнитудой 4,7 балла всколыхнуло сегодня центральную Италию. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальный институт геофизики и вулканологии Италии (Ingv).

Эпицентр подземных толчков, которые были зафиксированы в 06:11 по Киеву, находился недалеко от селения Мучча в области Марке на глубине около 9 км. После первого сильного толчка последовали афтершоки магнитудой более 2,0 баллов.

Данных о жертвах и разрушениях не поступало. Колебания земной поверхности ощущались жителями многих населенных пунктов в областях Марке и Умбрия. В настоящее время сотрудники национальной службы Гражданской обороны на месте выясняют, не вызвало ли землетрясение разрушений.

Напомним, что в 2017 году в центральной Италии произошло землетрясение магнитудой 5,3 балла.

Ранее "Страна" писала о том, что в селе под Дрогобычем обнаружили новый провал грунта у неподалеку от жилых зданий.

Также мы сообщали, что в Индонезии вулкан Синабунг выбросил фантастический столб пепла на высоту 7 километров.